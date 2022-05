(Di giovedì 26 maggio 2022) Si vocifera già qualche anticipazione del prossimo GF VIP. In particolare, un nome sta circolando molto nelle ultime ore:lo vuole tutto per sé GF VIP 7 (Youtube)Il GF VIP 6 è finito da pochi mesi ed ha incoronato Jessica Selassié, che ha trionfato su tutti gli avversari. Quest’anno il reality di Alfonso Signorini ha dato vita a molte dinamiche interessanti e, per alcuni versi, inaspettate. La principale, quella che ha catalizzato più attenzioni, è quella del triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil: ha tenuto attaccati alla televisione, per sei mesi, milioni di italiani. Proprio per cercare di non deludere le aspettative, Alfonso Signorini e la sua squadra stanno già lavorando al GF VIP 7. Nelle ultime ore, in particolare, sta girando un nome molto noto in ambito: tutto sembra pronto, la porta rossa si aprirà ...

Questo non è bastato a far riconfermare le due donne come opinioniste del Grande Fratello. ... Non conosciamo ancora quale sarà il suo destino in. Dopo il litigio in Rai e l'anno di gavetta ...Il mondo del Grande Fratelloe quello di Amici potrebbero nuovamente trovarsi in contatto. Già l'anno scorso abbiamo visto due protagonisti dei famosissimi programmiunirsi. Stiamo ... GF VIP 7 | Mediaset non lo molla più: "Ha un piede nella casa...". Ecco chi arriverà Si vocifera già qualche anticipazione del prossimo GF VIP. In particolare, un nome sta circolando molto nelle ultime ore: Mediaset lo vuole tutto per sé ...Mentre è ancora in corso l’edizione più lunga dell’Isola dei Famosi da quando il programma è arrivato sulle reti Mediaset, fervono i preparativi per la settima edizione vip del papà di tutti i reality ...