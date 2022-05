Ex vincitore di Amici lascia l’Italia | Maria De Filippi e i telespettatori sono sbigottiti

Advertising

andrea_percoco : Quale vincitore/vincitrice della categoria danzi della storia di amici preferite? #Amici21 - Angelapalmas2 : RT @AmiciUfficiale: ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come: - ttr081 : Vittorie più importanti della #ConferenceLeague: - primo a Masterchef - vincitore di Amici - primo premio a bakeo… - RaiDue : Qual è il significato della canzone 'Tienimi stanotte'? Il vincitore di Amici, @StrangisLuigi, lo ha raccontato a… - LivornoPress : MUSICA - Luigi Strangis, vincitore di Amici, presenta nelle principali città italiane il suo primo lavoro discograf… -

Che fine ha fatto Alberto Urso L'exdi, dopo il suo trionfo nella scuola più talentuosa d'Italia, ha deciso di cercare fortuna all'estero, come i colleghi de Il Volo . Che fine ha fatto Alberto Urso diLa ...Luigi sarà guidato passo passo dall'etichetta interna di proprietà di "", ovvero la 21co , e non da grandi major come è capitato a suoi colleghi delle passate edizioni. Ilha infatti ...Un ex vincitore di Amici ha deciso di lasciare l'Italia, lasciando a bocca aperta Maria De Filippi ed i telespettatori: scopriamo di chi si tratta.Che fine ha fatto Alberto Urso dopo la vittoria di Amici di Maria De Filippi Ecco cosa sta facendo adesso: la decisione del cantante.