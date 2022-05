Colpaccio Superenalotto | centrato un bottino da urlo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Festa: il jackpot non c’è ma anche stasera si registra unda invidia. Ecco tutte i premi della serata Fallito uno dei primi tre tentativi di fine mese: niente jackpot anche a questo giro, infatti, sul fronte. Il tesoro da oltre 210 milioni resta ancora lì senza nessun padrone, perché ancora una volta L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Edizione Caserta

Nuovofortunato alla Tabaccheria Dell'Oro di via Marecchiese, gestita dalle sorelle Barbara e Roberta, dove la Dea Bendata è tornata a fermarsi. Con un investimento di 8 euro, infatti, un ...Negli anni le vincite alnella nostra provincia, non sono mancate e sono state di diversa caratura. Alcune decisamente cospicue. Ma certamente la penultima che aveva sollevato un gran polverone era stata quella ... SuperEnalotto, colpaccio nel Casertano: ecco dove è stato centrato il 5 Capannello di curiosi ieri mattina davanti alla tabaccheria Vaccani dove è stata giocata la schedina da 828 mila euro ...Negli anni le vincite al Superenalotto nella nostra provincia, non sono mancate e sono state di diversa caratura. Alcune decisamente cospicue. Ma certamente la penultima che aveva sollevato un gran po ...