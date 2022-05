Calciomercato, Giuffredi: “Se Parisi andasse al Napoli, andrebbe via Mario Rui. Casale deve andare in un tob club se vuole crescere” (Di giovedì 26 maggio 2022) Calciomercato Giuffredi – A “1 Football club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Giuffredi, agente, tra i tanti, di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. Tra i tuoi calciatori c’è Parisi. Ti piacerebbe vedere la ‘tua’ coppia Rui-Parisi al Napoli? “Ormai è una coppia che non può crearsi perché è arrivato Olivera e, se arrivasse anche Parisi, dovrebbe andare via Mario Rui, dunque impossibile che si incontrino. Tra l’altro, Mario Rui resterà al Napoli”. Un altro giocatore che ha fatto un’ottima stagione è Casale. Al Napoli si cerca un centrale: sarebbe ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 26 maggio 2022)– A “1 Football”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, agente, tra i tanti, di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. Tra i tuoi calciatori c’è. Ti piacerebbe vedere la ‘tua’ coppia Rui-al? “Ormai è una coppia che non può crearsi perché è arrivato Olivera e, se arrivasse anche, dovrebbeviaRui, dunque impossibile che si incontrino. Tra l’altro,Rui resterà al”. Un altro giocatore che ha fatto un’ottima stagione è. Alsi cerca un centrale: sarebbe ...

