Arriva l’aggiornamento della privacy Meta per rendere il trattamento dati più trasparente (Di giovedì 26 maggio 2022) La notizia Arriva dalla società proprietaria di Instagram e Facebook, Meta, che informa come la policy sta per essere aggiornata. Delle novità privacy Meta verranno avvisati tutti gli utenti delle piattaforme tramite notifica. Il punto è rendere edotti gli utenti rispetto a come vengono utilizzare le loro informazioni in maniera più semplice e immediata considerate le critiche ricevute dalla società in passato da parte dell’autorità di regolamentazione e dagli attivisti nel campo dello sfruttamento dati utenti. La stessa questione la affronta anche Twitter e, andando a vedere nel mondo, tutte le grandi piattaforme che i paesi stanno provando a regolamentare e che si vedranno costrette a fare parecchi cambiamenti. LEGGI ANCHE >>> Se il Garante per la privacy è ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 maggio 2022) La notiziadalla società proprietaria di Instagram e Facebook,, che informa come la policy sta per essere aggiornata. Delle novitàverranno avvisati tutti gli utenti delle piattaforme tramite notifica. Il punto èedotti gli utenti rispetto a come vengono utilizzare le loro informazioni in maniera più semplice e immediata considerate le critiche ricevute dalla società in passato da parte dell’autorità di regolamentazione e dagli attivisti nel campo dello sfruttamentoutenti. La stessa questione la affronta anche Twitter e, andando a vedere nel mondo, tutte le grandi piattaforme che i paesi stanno provando a regolamentare e che si vedranno costrette a fare parecchi cambiamenti. LEGGI ANCHE >>> Se il Garante per laè ...

Advertising

GamesValleyit : Gran Turismo 7 arriva l'aggiornamento 1.15. Polyphony Digital ha rilasciato oggi l'aggiornamento 1.15 per Gran Turi… - Console_Tribe : No Man’s Sky, arriva il rogue like con l’aggiornamento Leviathan - - lookinaftermanu : @clodias_ lei non ha capito se non arriva l'aggiornamento la vengo a cercare coi forconi - Icardismo : Aggiornamento tragicomico: oggi partita di pallavolo, io dietro di lei, la palla arriva, effettivamente, nella sua… - mrsrosagaia : é da un mese che aspetto l'aggiornamento di stato di grazia e quando arriva? quando ho 170 consegne per l'universit… -