Andrea Zenga nel mirino dei fan | la chat fa scattare la polemica

Advertising

simona__russo : Di una bellezza che lascia senza fiato...non ho parole! @andrea_zenga @14Cannavo #zengavò - RelaxSono : RT @_Tony13___: Ti guarda, ti sorride, ti stringe ed un passo di danza avvolge il vostro amore??#rosalinda ?@14Cannavo? ?@andrea_zenga? #ze… - Sea220987 : @_Tony13___ @14Cannavo @andrea_zenga Ma che BELLEZZA che Abbiamo ?? #zengavo - RaffaellaCasar2 : Lei la Principessa, lui il suo Principe ??? @andrea_zenga @14Cannavo #zengavo - _Tony13___ : Ti guarda, ti sorride, ti stringe ed un passo di danza avvolge il vostro amore??#rosalinda ?@14Cannavo? ?… -

al centro della polemica per una chat whatsapp, il retroscenaè finito al centro di una polemica. Alcune ore fa l'ex gieffino si trovava fuori al ristorante a pranzo con ...al centro di una nuova polemica social. Nelle ultime ore si è parlato dell'ex gieffino e figlio di Walterper via delle scuse pubbliche che Elena Di Cioccio ha rivolto, in diretta ...Andrea Zenga nel mirino dei fan. Il figlio dell'ex portiere di Inter e Nazionale, Walter, è finito al centro della polemica a causa di un dettaglio social. Zenga era a pranzo con Rosalinda Cannavò ...Zengavò, Andrea e Rosalinda a giugno incontreranno i fan in nuove città per due nuovi eventi: ecco cosa è emerso ...