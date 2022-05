Amber Heard descrive in dettaglio le molestie e le minacce di morte subite "per aver mentito" (Di giovedì 26 maggio 2022) Amber Heard ha descritto le molestie e le minacce di morte subite da parte delle persone che la accusano di aver mentito a proposito dei presunti abusi subiti per mano di Johnny Depp. Durante la sua testimonianza di oggi, ad Amber Heard è stato chiesto di parlare delle minacce e delle molestie subite in seguito alle dichiarazioni pubblicate sul Daily Mail in cui l'ex avvocato di Johnny Depp, Adam Waldman, l'ha accusata di "aver mentito" sui presunti abusi. "Sono stata molestata, umiliata, minacciata ogni singolo giorno, accade anche ogni volta che entro in quest'aula", ha spiegato la Heard, prima di confessare di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022)ha descritto lee ledida parte delle persone che la accusano dia proposito dei presunti abusi subiti per mano di Johnny Depp. Durante la sua testimonianza di oggi, adè stato chiesto di parlare dellee dellein seguito alle dichiarazioni pubblicate sul Daily Mail in cui l'ex avvocato di Johnny Depp, Adam Waldman, l'ha accusata di "" sui presunti abusi. "Sono stata molestata, umiliata, minacciata ogni singolo giorno, accade anche ogni volta che entro in quest'aula", ha spiegato la, prima di confessare di ...

