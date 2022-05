Afghanistan: almeno 16 persone morte in quattro attentati (Di giovedì 26 maggio 2022) In Afghanistan si sono verificati quattro attentati in un giorno, nei quali sono morte almeno 16 persone. Tre attentati sono stati compiuti facendo esplodere alcuni minibus a Mazar-i-Sharif e uno è stato compiuto un una moschea a Kabul. L’ISIS-K ha rivendicato i tre attentati a Mazar-i-Sharif. Afghanistan: almeno 16 persone morte in diversi attentati? Nuovi Leggi su periodicodaily (Di giovedì 26 maggio 2022) Insi sono verificatiin un giorno, nei quali sono16. Tresono stati compiuti facendo esplodere alcuni minibus a Mazar-i-Sharif e uno è stato compiuto un una moschea a Kabul. L’ISIS-K ha rivendicato i trea Mazar-i-Sharif.16in diversi? Nuovi

