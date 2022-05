AEW: Niente sfida “in famiglia” tra Cole e O’Reilly, in finale di Owen Hart Tournament ci va Samoa Joe (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo un lungo percorso fatto di svariati match, qualche sorpresa e tanto buon wrestling l’Owen Hart Foundation Tournament è giunto alle battute finali. Stanotte si è disputata la seconda semifinale tra Samoa Joe e Kyle O’Reilly, ad attendere uno dei due in finale c’era già Adam Cole che ha sconfitto la scorsa settimana Jeff Hardy. Che match! In altri sport si direbbe che quella di stanotte era una finale anticipata per il valore dei due sfidanti. Joe e O’Reilly hanno dato vita ad un bel match, molto duro, tecnico e senza esclusione di colpi. O’Reilly ha provato a concentrare i suoi attacchi sul braccio malconcio di Samoa Joe, una strategia efficace e lo si ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo un lungo percorso fatto di svariati match, qualche sorpresa e tanto buon wrestling l’Foundationè giunto alle battute finali. Stanotte si è disputata la seconda semitraJoe e Kyle, ad attendere uno dei due inc’era già Adamche ha sconfitto la scorsa settimana Jeff Hardy. Che match! In altri sport si direbbe che quella di stanotte era unaanticipata per il valore dei duenti. Joe ehanno dato vita ad un bel match, molto duro, tecnico e senza esclusione di colpi.ha provato a concentrare i suoi attacchi sul braccio malconcio diJoe, una strategia efficace e lo si ...

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Niente sfida 'in famiglia' tra Cole e O'Reilly, in finale di Owen Hart Tournament ci va Samoa Joe -… - TSOWrestling : Niente ritorno a breve per l'ex-campione mondiale della #AEW #TSOW // #TSOS -

Ricky Starks chiede ancora consigli a Cody Rhodes sul wrestling The Shield Of Wrestling Ricky Starks chiede ancora consiglio a Cody Rhodes Ricky Starks intervistato da Busted Open Radio ha rivelato come sia ancora Cody Rhodes la persona a cui chiede dei consigli a tema wrestling. Rey Fenix costretto a saltare AEWxNJPW Forbidden Door Rey Fenix, wrestler messicano e pilastro della divisione tag team della All Elite Wrestling, potrebbe saltare AEWxNJPW Forbidden Door causa AAA. Ricky Starks intervistato da Busted Open Radio ha rivelato come sia ancora Cody Rhodes la persona a cui chiede dei consigli a tema wrestling.Rey Fenix, wrestler messicano e pilastro della divisione tag team della All Elite Wrestling, potrebbe saltare AEWxNJPW Forbidden Door causa AAA.