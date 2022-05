(Di giovedì 26 maggio 2022) Ieri notte è andata in scena una nuova puntata di AEW, denominata per l’occasione 3rd Year Anniversary; tra i match in programma vi era quello valido per il ROH Tag Team Title tra i campioni FTR (Dash Harwood & Cash Wheeler) e gli sfidanti Roppongi Vice (Trent Berretta e Rocky Romero). Il match è finito, però, in no contest a causa dell’intervento di due atleti della NJPW che hanno chiaramente mostrato le loro intenzioni. Si tratta di, membri della stable United Empire guidata da Will Ospreay. Cosa succederà a Forbidden Door? Non è un mistero la partnership tra AEW e NJPW; le due federazioni hanno in programma un evento congiunto il prossimo 26 giugno a Chicago denominato Forbidden Door e quanto accaduto ieri notte apotrebbe ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Jeff Cobb e Great O'Khan arrivano a Dynamite e puntano ai titoli di coppia ROH - - TSOWrestling : Lo United Empire approda anche in #AEW (ed in #ROH)! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Super sfida a #AEWDynamite // #TSOW #TSOS -

Zona Wrestling

Il gioco include anche alcuni ex lottatori WWE passati incomeHardy. Per chi si chiedesse come tutto ciò sia possibile, i movimenti e le mimiche dei lottatori non sono protette da copyright.Il grande debutto diHardy inè intervenuto in aiuto nel fratello Matt, vittima di un assalto dei suoi ex alleati Andrade El Idolo, Private Party, Blade e The Butcher. Da segnalare come ... AEW: Jeff Cobb e Great O’Khan arrivano a Dynamite e puntano ai titoli di coppia ROH Ieri notte è andata in scena una nuova puntata di AEW Dynamite, denominata per l'occasione 3rd Year Anniversary; tra i match in programma vi era quello valido per il ROH Tag Team Title tra i campioni ...Samoa Joe defeated Kyle O'Reilly via submission to set up Owen Hart Foundation Men's Tournament final against Adam Cole ...