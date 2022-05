Vaiolo delle scimmie, salgono a sei i casi accertati in Italia (Di mercoledì 25 maggio 2022) . Ci si aspettano altri casi, ma non c’è nessun allarme salgono ancora in Italia i casi di persone positive al Monkeypox, comunemente conosciuto come “Vaiolo delle scimmie”. Attualmente sono sei le persone affette dalla malattia: tre si trovano in cura presso lo Spallanzani di Roma, uno è quello di Arezzo, un altro è attualmente curato a domicilio a Roma, mentre nella tarda giornata di ieri, 24 maggio, è arrivata la conferma del primo emerso in Lombardia. Il paziente romano ha contratto la malattia all’estero, essendo rientrato da poco da un viaggio in Germania, mentre il paziente zero e un secondo affetto dal Vaiolo delle scimmie erano rientrati dalle isole Canarie e un terzo da Vienna. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) . Ci si aspettano altri, ma non c’è nessun allarmeancora indi persone positive al Monkeypox, comunemente conosciuto come “”. Attualmente sono sei le persone affette dalla malattia: tre si trovano in cura presso lo Spallanzani di Roma, uno è quello di Arezzo, un altro è attualmente curato a domicilio a Roma, mentre nella tarda giornata di ieri, 24 maggio, è arrivata la conferma del primo emerso in Lombardia. Il paziente romano ha contratto la malattia all’estero, essendo rientrato da poco da un viaggio in Germania, mentre il paziente zero e un secondo affetto dalerano rientrati dalle isole Canarie e un terzo da Vienna. Leggi anche: ...

