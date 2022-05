Un miliardo per la Difesa europea. Tra spazio, cyber e navi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un miliardo di euro per finanziare la Difesa europea. È quanto ha stabilito la Commissione che ha adottato il secondo programma di lavoro annuale del Fondo europeo della Difesa (Edf), per un totale esatto di 924 milioni di euro. Oltre alle risorse stanziate per il Fondo, la Commissione ha anche lanciato un programma europeo per l’innovazione nel settore della Difesa da due miliardi di euro, “per fare dell’Europa un fulcro dell’innovazione nel settore della Difesa”, come ha spiegato il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton. “L’innovazione è al centro della nostra risposta alle attuali minacce in evoluzione”, ha ribadito la vice presidente della Commissione, Margrethe Vestager, aggiungendo che “oggi la Commissione compie un passo importante per stimolare l’innovazione della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) Undi euro per finanziare la. È quanto ha stabilito la Commissione che ha adottato il secondo programma di lavoro annuale del Fondo europeo della(Edf), per un totale esatto di 924 milioni di euro. Oltre alle risorse stanziate per il Fondo, la Commissione ha anche lanciato un programma europeo per l’innovazione nel settore dellada due miliardi di euro, “per fare dell’Europa un fulcro dell’innovazione nel settore della”, come ha spiegato il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton. “L’innovazione è al centro della nostra risposta alle attuali minacce in evoluzione”, ha ribadito la vice presidente della Commissione, Margrethe Vestager, aggiungendo che “oggi la Commissione compie un passo importante per stimolare l’innovazione della ...

