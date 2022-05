Ultimo: “Avere un nome d’arte è utile per scindere la vita pubblica da quella privata” (Di mercoledì 25 maggio 2022) MILANO – Ultimo è stato ospite questa mattina su Rtl 102.5, durante “W L’Italia”. “Stanotte ho dormito poco però sono carichissimo perché ho voglia di fare dopo tutto questo tempo fermi”, ha detto il cantautore romano. “È bellissimo poter dire di essere stanchi perché si stanno facendo tante cose”. “VIENI NEL MIO CUORE”: IL NUOVO SINGOLO DI Ultimo “Vieni nel mio cuore” è il nuovo singolo di Ultimo. “Ho scritto questo brano in un periodo molto diverso rispetto agli altri. Per la prima volta mi sono approcciato ad un pezzo con uno spirito di condivisione” ha raccontato Ultimo. “L’ho scritto per stare insieme. Ho immaginato un coro da cantare nello stadio per festeggiare questo ritorno. Sono contentissimo che finalmente sia uscito”. LA CARRIERA DI Ultimo La diretta di oggi è stata una sorta di passeggiata ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 25 maggio 2022) MILANO –è stato ospite questa mattina su Rtl 102.5, durante “W L’Italia”. “Stanotte ho dormito poco però sono carichissimo perché ho voglia di fare dopo tutto questo tempo fermi”, ha detto il cantautore romano. “È bellissimo poter dire di essere stanchi perché si stanno facendo tante cose”. “VIENI NEL MIO CUORE”: IL NUOVO SINGOLO DI“Vieni nel mio cuore” è il nuovo singolo di. “Ho scritto questo brano in un periodo molto diverso rispetto agli altri. Per la prima volta mi sono approcciato ad un pezzo con uno spirito di condivisione” ha raccontato. “L’ho scritto per stare insieme. Ho immaginato un coro da cantare nello stadio per festeggiare questo ritorno. Sono contentissimo che finalmente sia uscito”. LA CARRIERA DILa diretta di oggi è stata una sorta di passeggiata ...

