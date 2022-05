Strage in Texas, sono 19 i bambini uccisi secondo le ultime notizie. Morti anche 4 adulti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le immagini di quello che è accaduto poche ore fa in America stanno facendo il giro del mondo ed è anche logico pensare che sia così, visto che a perdere la vita, sono stati 14 bambini e 4 adulti ( negli ultimi minuti i media americani hanno parlato di un bilancio diverso, si temono 19 vittime tra gli studenti della scuola elementare). Una vera e propria Strage che oggi, molti media, paragonano a quello che successe dieci anni fa, parlando di una nuova Sandy Hook ( dieci anni dopo quel massacro). E in qualche modo lo stesso paragone lo ha fatto anche Biden, sottolineando come solo in America, succedano ancora queste stragi. I fatti questa volta ci portano a Uvalde, Texas, città di quindicimila abitanti a trenta chilometri dal confine con il Messico. Un ragazzo ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le immagini di quello che è accaduto poche ore fa in America stanno facendo il giro del mondo ed èlogico pensare che sia così, visto che a perdere la vita,stati 14e 4( negli ultimi minuti i media americani hanno parlato di un bilancio diverso, si temono 19 vittime tra gli studenti della scuola elementare). Una vera e propriache oggi, molti media, paragonano a quello che successe dieci anni fa, parlando di una nuova Sandy Hook ( dieci anni dopo quel massacro). E in qualche modo lo stesso paragone lo ha fattoBiden, sottolineando come solo in America, succedano ancora queste stragi. I fatti questa volta ci portano a Uvalde,, città di quindicimila abitanti a trenta chilometri dal confine con il Messico. Un ragazzo ha ...

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - ilpost : La strage nella scuola elementare in Texas - gonufrio : RT @beretta_g: Strage di #Uvalde, #Texas. Un 18enne italiano può detenere 3 pistole e 12 fucili semiautomatici: tutto si basa su un'autocer… - Beverari_M : Dopo la strage di #Uvalde un cittadino europeo penserebbe subito di limitare la vendita delle armi! Un cittadino de… -