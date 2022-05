Sono tornati in carcere i 'boss' che avevano ripreso il controllo a Palermo (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Operazione "Intero mandamento". Arrestati i vertici delle famiglie mafiose del mandamento della Noce-Cruillas. La polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha arrestato 9 persone (8 in carcere e una agli arresti domiciliari), per associazione di tipo mafioso ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Ecco gli indagati dell'operazione "Intero mandamento", condotta da Squadra Mobile e Sco della Direzione centrale anticrimine diretta dal prefetto Francesco Messina, stanotte nel mandamento mafioso Noce-Cruillas che ha consentito di arrestare i vertici della cosca. A partire da quello che è ritenuto il reggente: Carmelo Giancarlo Seidita, 47 anni, ritornato al suo posto dopo essere stato per lungo tempo detenuto. Un ruolo di vertice che - secondo gli investigatori - sarebbe stato favorito in passato ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Operazione "Intero mandamento". Arrestati i vertici delle famiglie mafiose del mandamento della Noce-Cruillas. La polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di, ha arrestato 9 persone (8 ine una agli arresti domiciliari), per associazione di tipo mafioso ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Ecco gli indagati dell'operazione "Intero mandamento", condotta da Squadra Mobile e Sco della Direzione centrale anticrimine diretta dal prefetto Francesco Messina, stanotte nel mandamento mafioso Noce-Cruillas che ha consentito di arrestare i vertici della cosca. A partire da quello che è ritenuto il reggente: Carmelo Giancarlo Seidita, 47 anni, ritornato al suo posto dopo essere stato per lungo tempo detenuto. Un ruolo di vertice che - secondo gli investigatori - sarebbe stato favorito in passato ...

