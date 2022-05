Ruby ter, i Pm chiedono 28 condanne: 6 anni per Berlusconi, 5 per Karima (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella requisitoria finale, al processo Ruby ter, il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione più la confisca di una somma ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella requisitoria finale, al processoter, il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6di reclusione più la confisca di una somma ...

Advertising

fattoquotidiano : Ruby ter, la procura chiede 6 anni per Silvio Berlusconi e per 5 per Karima “Ruby” El Mahroug - NicolaPorro : #RubyTer: cosa c'è dietro l’ennesimo processo a Berlusconi ?? - fattoquotidiano : I ministri di Forza Italia contro la Procura: per aver chiesto di condannare a 6 anni di carcere Silvio Berlusconi… - dystime : @fanpage Il caso ruby ter determina come il tribunale di Milano ''lavora'' . Ormai sono 10 anno e passa che si va avanti. - fanpage : I procuratori hanno chiesto una condanna per Roberta Bonasia, ex infermiera e “Miss Torino” del 2010. Era soprannom… -