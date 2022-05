Razr 3 si mostra in un’animazione video Lo schermo diventa il massimo protagonista

Advertising

Digital_Day : Tutto sembra ormai pronto per l'arrivo della nuova incarnazione del Razr, il 'pieghevole' di Motorola - Roby_Passarelli : Un video ci mostra Motorola Razr 3 e i suoi due display in funzione - TuttoAndroid : Un video ci mostra Motorola Razr 3 e i suoi due display in funzione -

Motorola3 siper la prima volta in un breve video (per l'esattezza si tratta di una gif animata) fatto rimbalzare in rete da una fonte molto attendibile, il leaker Evan Blass (EvLeaks). Il ...Ci sono diversi cambiamenti anche nel comparto fotocamere del3. Le due lenti esibiscono di un design diverso e sono state spostate sul lato: secondo informazioni precedenti saranno ...Un video (anzi una GIF) online svela il design del nuovo Motorola Razr 3, il pieghevole che l'azienda ha rivoluzionato con linee più tonde ...Motorola Razr 3 si mostra per la prima volta in un breve video (per l'esattezza si tratta di una gif animata) fatto rimbalzare in rete da una fonte molto attendibile, il leaker Evan Blass (EvLeaks). I ...