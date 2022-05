Quelli che guardano gli aerei (Di mercoledì 25 maggio 2022) A Orio al Serio c'è una partecipata associazione di “spotter”, appassionati di aviazione che si appostano fuori dagli scali per guardare, ascoltare e fotografare Leggi su ilpost (Di mercoledì 25 maggio 2022) A Orio al Serio c'è una partecipata associazione di “spotter”, appassionati di aviazione che si appostano fuori dagli scali per guardare, ascoltare e fotografare

Advertising

borghi_claudio : Il rublo intanto va così, per quelli che avevano capito tutto. - borghi_claudio : Bei tempi quelli in cui il paese era ostaggio di Monti e la signora poteva finanziarlo con 710mila euro perché la m… - CarloCalenda : Ma guarda ?@pbersani? che i 5S si umiliano benissimo da soli e questa tiri tera del “votate qualsiasi pastrocchio p… - GretaSmara : Lui che rompe sedie in testa a tutti quelli che hanno parlato sulle sue spalle a vanvera - nonsonolivia : RT @Emme_comegesooo: Beati quelli che non hanno mai auto bisogno dei sussidi, mai preso una medicina, mai fatto una visita a carico del SSN… -