Per non rompere la maggioranza manca una cosa. L'analisi di Cattaneo (FI) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Qualcuno ha deciso di fermarsi sul singolo emendamento, anziché spostare più in là temi altamente divisivi, dice a Formiche.net Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di Forza Italia che osserva: "Ricordo a tutti che abbiamo accettato di stare al governo per dare risposte dinanzi a crisi enormi, la pandemia ieri, la guerra oggi. Per cui dovremmo meglio valutare i punti di visione che ci uniscono ed evitare ciò che ci divide". Come evitare che il ddl concorrenza diventi un momento di crisi nella maggioranza? Utilizzando buon senso e pragmatismo: vorrei fare qualche annotazione di metodo e di merito. Siamo in un governo che ha messo assieme forze diverse, forse qualcuno lo dimentica: abbiamo tutti accettato di farne parte per dare risposte dinanzi a crisi enormi, la pandemia ieri, la guerra oggi. Per cui dovremmo meglio valutare i punti di ...

