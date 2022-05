Marechiaro | aggressione a colpi di casco | provvedimenti per un 43enne e un 38enne

Advertising

rep_napoli : Napoli, nuova aggressione sugli scogli a Marechiaro: uomo minacciato con una pistola [aggiornamento delle 13:35] - infoitinterno : Aggressione di Marechiaro, fermato un 16enne per l’accoltellamento dei due minorenni - infoitinterno : Sedicenne accoltellato a Marechiaro, una lite su TikTok e Instagram dietro la violenta aggressione -

sulla spiaggia delle Monache: i motivi L'uomo avrebbe agito in quel modo per 'vendicare'...15 maggio si era verificato un altro episodio di grave violenza sullo Scoglione di, ...Sabato di paura per i bagnanti che hanno cercato di scappare chiedendo aiuto ai ...L'aggressione è scoppiata sulla Spiaggia delle Monache. Due napoletani di 38 e 43 anni dovranno rispondere di lesioni aggravate e non potranno avvicinarsi a Posillipo per un anno ...Napoli. Per la lite a Marechiaro sulla spiaggia delle Monache: emessi 2 provvedimenti di Divieto di accesso alle Aree Urbane (DACUR).