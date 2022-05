"Lancio di bottiglie, poi certe cose sul c***...": Miriana Trevisan sotto-choc, l'aggressione brutale (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie": Miriana Trevisan ha raccontato di essere stata attaccata in un parco a Roma. Un grande spavento per la showgirl ed ex concorrente del GfVip, che durante l'aggressione - come riporta il Messaggero - stava scattando delle foto in compagnia dell'amico e fotografo Alessandro Duchetti. "Stavamo facendo delle foto e all'improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie di vetro... Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere. Ma vi rendete conto di cosa succede qui la mattina?", ha detto la 49enne ai suoi seguaci sui social. Ancora impaurita e sotto choc, la Trevisan ha aggiunto altri dettagli sull'aggressore: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle":ha raccontato di essere stata attaccata in un parco a Roma. Un grande spavento per la showgirl ed ex concorrente del GfVip, che durante l'- come riporta il Messaggero - stava scattando delle foto in compagnia dell'amico e fotografo Alessandro Duchetti. "Stavamo facendo delle foto e all'improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delledi vetro... Mi ha dettoin inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere. Ma vi rendete conto di cosa succede qui la mattina?", ha detto la 49enne ai suoi seguaci sui social. Ancora impaurita e, laha aggiunto altri dettagli sull'aggressore: ...

