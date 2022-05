Advertising

Pantalaimon83 : I marmi Torlonia in mostra a Milano, poi pare faranno il giro del mondo, chissà se li vedrò mai. - alino_fumetto : Alle solite, siccome lei non lo fa, mi tocca fare l'aedo di @la_iovieno : oggi inaugura la mostra a cui ha dato TAN… - AgCultNews : Gallerie d’Italia, fa tappa a Milano il tour mondiale della mostra “I Marmi Torlonia” @intesasanpaolo… - milanoarte : RT @gallerieditalia: La mostra 'I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori', che espone la più importante collezione privata d’arte antica,… - larafacco_press : RT @AD_italia: La bellezza immortale dei Marmi Torlonia in mostra alle Gallerie d’Italia -

ilGiornale.it

Le Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano, museo di Intesa Sanpaolo , presentano dal 25 maggio al 18 settembre 2022 la"ITorlonia. Collezionare Capolavori. The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces": 96della Collezione Torlonia, la più importante raccolta privata di statuaria classica, in una ...Le Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano, museo di Intesa Sanpaolo , presentano dal 25 maggio al 18 settembre 2022 la"ITorlonia. Collezionare Capolavori. The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces": 96della Collezione Torlonia, la più importante raccolta privata di statuaria classica, in una ... In mostra i marmi Torlonia "collezione delle collezioni" Esistono tanti modi di concepire una mostra e forgiarne lo spessore. Uno può essere quello di far coincidere il valore storico-artistico ed estetico delle opere ad un'analisi curatoriale che metta in ...96 marmi della Collezione Torlonia, la più importante raccolta privata di statuaria classica, in esposizione alle Gallerie d'Italia, Milano.