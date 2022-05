Il finale di Ordinary Joe il 25 maggio su Sky Serie | ci sarà una seconda stagione?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022) IldiJoe chiude la programmazione dellaNBC, in onda in prima visione assoluta su Sky: questa dramedy in stile Sliding Doors, basata sul classico escamotage narrativo del “what if…“, ha debuttato in Italia lo scorso 13 aprile e si conclude col tredicesimo ed ultimo episodio il 25, sempre in prima serata a partire dalle 21.15. NeldiJoe i diversi mondi paralleli in cui vive il protagonista finiscono per incrociarsi. Ladrammatica, ideata da Matt Reeves sulla base di un soggetto di Caleb Ranson, segue le vicende di Joe Kimbreau (interpretato da James Wolk) in tre diverse linee temporali, ovvero nei suoi potenziali percorsi di vita immaginati in base alle scelte professionali fatte in un ...