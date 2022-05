Ibrahimovic, non è finita: lo svedese vuole continuare a giocare | PM News (Di mercoledì 25 maggio 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, vuole continuare a giocare: il suo futuro dipenderà anche dalla nuova proprietà Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 25 maggio 2022) Zlatan, attaccante del Milan,: il suo futuro dipenderà anche dalla nuova proprietà

Advertising

FBiasin : '#Ibrahimovic operato al ginocchio sinistro, ricostruito il crociato anteriore. Prognosi stimata in 7-8 mesi'. Il… - capuanogio : #Ibrahimovic prova a non arrendersi: in settimana un intervento al ginocchio per cercare di risolvere definitivamen… - GiovaAlbanese : ?? #Chiellini su #Ibrahimovic: «Il mio miglior nemico, per farmi rispettare appena arrivato a Torino ho dovuto dimos… - _BeatriceSarti : Non ho tanto altro da dire su Zlatan #Ibrahimovic. Sa smentire chi non crede in lui da quando ha iniziato a calcia… - fedecapurr : RT @letMoncadacook: Ibrahimovic ha giocato e vinto un campionato con un crociato rotto. Per non lasciare soli i ragazzi, per accontentare u… -