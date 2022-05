Francesca De André accusa l’ex fidanzato: “Mi ha picchiato a sangue, ma io lo amavo” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver rivelato sui social all’inizio di maggio di essere rimasta vittima di una grave aggressione, adesso Francesca De André ha trovato il coraggio di raccontare quanto le è successo confessando che a ridurla in condizioni psicofisiche tragiche sarebbe stato il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” Francesca De André Francesca De André: “Il sangue mi usciva da ogni parte del corpo” “Da quando ho iniziato a frequentare questa persona, ho conosciuto il dolore di un amore malato – ammette l’ex concorrente del Grande Fratello nella rivista Chi – . Quando era nei momenti off, i suoi occhi si trasformavano. Subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver rivelato sui social all’inizio di maggio di essere rimasta vittima di una grave aggressione, adessoDeha trovato il coraggio di raccontare quanto le è successo confessando che a ridurla in condizioni psicofisiche tragiche sarebbe stato il suo exGiorgio Tambellini.concorrente del “Grande Fratello Vip”DeDe: “Ilmi usciva da ogni parte del corpo” “Da quando ho iniziato a frequentare questa persona, ho conosciuto il dolore di un amore malato – ammetteconcorrente del Grande Fratello nella rivista Chi – . Quando era nei momenti off, i suoi occhi si trasformavano. Subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle ...

