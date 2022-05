Formazione docenti: un problema senza soluzione. Lettera (Di mercoledì 25 maggio 2022) Inviata da Enrico Maranzana - Il decreto-legge 36 del 30 aprile 2022 al capo VIII, tratta la Formazione dei docenti. La relativa qualità è determinata dall’ambiente che, nel rapporto, è la variabile indipendente. Ne discende l’importanza dell’idea di scuola veicolata dalla disposizione legislativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 maggio 2022) Inviata da Enrico Maranzana - Il decreto-legge 36 del 30 aprile 2022 al capo VIII, tratta ladei. La relativa qualità è determinata dall’ambiente che, nel rapporto, è la variabile indipendente. Ne discende l’importanza dell’idea di scuola veicolata dalla disposizione legislativa. L'articolo .

Advertising

CEInorme : La formazione a regola d’arte in qualunque momento! ?? Scopri tutti i nostri corsi e-learning che ti permetteranno… - AgrobiotecUniCT : RT @unict_it: Firmato accordo tra la @SSC_UniCT e l’École normale supérieure di #Parigi. Al via scambi tra studenti, docenti e personale, p… - RobertaVitale76 : RT @NapoliCfs: I docenti e i tecnici del Cfs di Napoli impegnati a garantire ai lavoratori dell'Anas (azienda pubblica che si occupa della… - no_question_1 : Lo #sciopero di lunedì sarà una goccia nel mare. Io sono fermamente convinta che la nostra categoria sia quella più… - EnricaIsabettin : Il #30maggio la #scuola protesta per il DL/36/2022 che riduce le cattedre di 11.600 + rende la formazione dei docen… -