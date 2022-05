Draghi omaggia Falcone e Borsellino Ma con la riforma Cartabia i giudici sarebbero stati sanzionati per aver parlato di inchieste in corso

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Seguire la ‘traccia dei soldi’, cioè il metodo inventato da Giovanni. Nel day after delle critiche arrivate al suo governo da parte di Nicola Gratteri, il premier Mariova a Milano nella sede della Direzione investigativa antimafia per intervenire a un convegno sul ruolo della finanza nel contrasto ai clan. E visto che sono passati solo due giorni dal trentesimo anniversario della strage di Capaci – e al convegno c’è anche Maria– ne approfitta per ricordare i magistrati simbolo della lotta a Cosa nostra. “Oggi celebriamo il lavoro iniziato con il pool antimafia della Procura di Palermo, di cui facevano parte Giovannie Paolo. Ed è un lavoro per cui il Governo e l’Italia intera vi sono profondamente grati – così come sono grati ae ...

