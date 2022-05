Djokovic si gode Parigi | gioco per il sostegno della gente

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Con il successo in tre set ai danni di Alex Molcan al secondo turno degli Open di Francia, Novakha vinto il suo match numero 83 al Roland Garros : dei quattro Major è quello in cui ha ...

Con il successo in tre set ai danni di Alex Molcan al secondo turno degli Open di Francia, Novak Djokovic ha vinto il suo match numero 83 al Roland Garros : dei quattro Major è quello in cui ha collezionato più successi (82 agli Australian Open, 81 agli US Open e 79 a Wimbledon).