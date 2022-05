“Come mi ha ridotta”. L’ex GF Vip picchiata dall’ex: le foto choc dopo l’aggressione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesca De André picchiata: le foto dopo l’aggressione annunciata due settimane fa (qui l’articolo). L’ex concorrente del GF ha rilasciato una lunga intervista a Chi, raccontando l’ultima aggressione da parte dell’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini, noto anche per la sua ospitata – molto criticata – al Grande Fratello, all’epoca condotto da Barbara D’Urso, e mostrando i lividi. “Da quando è iniziato questo inferno? In realtà da subito, da quando ho iniziato a frequentare questa persona. Ho conosciuto il dolore di un amore malato, il dolore fisico e mai quella bolla di felicità che aspettavo e aspettavo. Nella mia testa ho sospeso questo amore in due fasi: “On” e “Off”. Quando era “On” aveva gli occhi buoni e mi permetteva di sognare una famiglia e un futuro insieme. Quando era “Off” i suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesca De André: leannunciata due settimane fa (qui l’articolo).concorrente del GF ha rilasciato una lunga intervista a Chi, raccontando l’ultima aggressione da parte dell’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini, noto anche per la sua ospitata – molto criticata – al Grande Fratello, all’epoca condotto da Barbara D’Urso, e mostrando i lividi. “Da quando è iniziato questo inferno? In realtà da subito, da quando ho iniziato a frequentare questa persona. Ho conosciuto il dolore di un amore malato, il dolore fisico e mai quella bolla di felicità che aspettavo e aspettavo. Nella mia testa ho sospeso questo amore in due fasi: “On” e “Off”. Quando era “On” aveva gli occhi buoni e mi permetteva di sognare una famiglia e un futuro insieme. Quando era “Off” i suoi ...

