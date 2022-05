Barcellona, Laporta: 'Il riscatto per Traoré è molto alto, vedremo..' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato della situazione legata a Adama Traoré, in prestito dal Wolverhampton: "La... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del, Joan, ha parlato della situazione legata a Adama, in prestito dal Wolverhampton: "La...

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, Laporta: 'Il riscatto per Traoré è molto alto, vedremo..': Il presidente del Barcellona, Joan Laporta,… - TeresaBaggista : RT @junews24com: Superlega Juve, Laporta sicuro: «Sanzioni UEFA? Non possono farlo» - - junews24com : Superlega Juve, Laporta sicuro: «Sanzioni UEFA? Non possono farlo» - - sportface2016 : #Barcellona, #Laporta si espone: 'Rinnovo #Mbappé al #PSG? Giocatori rapiti per soldi' - muzzojuv : #Laporta: “Sinceramente, non credo che l’UEFA sia in grado di sanzionare Barcellona, Real o Juventus. I club difend… -