Autopromotec 2022 | l' aftermarket auto riparte da Bologna

Advertising

dasivo : RT @greentirepfu: ??? #GreentireInPista ad @Autopromotec dal 25 al 28 maggio 2022 Due le missioni da portare a termine: ?? Battere il recor… - solomotori : Anfia ad Autopromotec: un ritorno in grande stile - greentirepfu : ??? #GreentireInPista ad @Autopromotec dal 25 al 28 maggio 2022 Due le missioni da portare a termine: ?? Battere il… - EcoTyre_PFUZero : E' iniziato Autopromotec 2022. Vi aspettiamo al nostro stand: Padiglione 20 | Stand E44 - HenotoSPA : L'edizione 2022 di Autopromotec è ufficialmente iniziata ed è firmata Henoto. Venite a scoprire gli allestimenti re… -

Tecnologia e innovazione, attualità ed evoluzione, confronto e aggiornamento. Questi paradigmi riassumono i tratti fondamentali di, la manifestazione dedicata alle attrezzature e all'aftermarket automobilistico inaugurata oggi a Bologna . Il mondo dell'aftermarket automotive si riunisce in presenza dopo la ..."Dopo due anni di pandemia - afferma Massimo Pellegrino, Coordinatore di ANFIA - Aftermarket - ritornare adsignifica ritrovare uno spazio di condivisione autentico per tutti gli ...Tecnologia e innovazione, attualità ed evoluzione, confronto e aggiornamento. Questi paradigmi riassumono i tratti fondamentali di Autopromotec 2022, la manifestazione dedicata alle attrezzature e all ...Ritorna da oggi e fino al 28 maggio presso Bologna Fiere, l'appuntamento con la 29^ edizione di Autopromotec, specializzata rassegna internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistic ...