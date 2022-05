Video l’Eredità 24 maggio 2022: Alessandro campione (Di martedì 24 maggio 2022) l’Eredità di lunedì 24 maggio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Alessandro. Alessandro ha una laurea in Storia. Vorrebbe aprire un’azienda agricola sul Delta del Po, terra dei suoi avi. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 28.750 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 58:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 24 maggio 2022)di lunedì 24. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosidel programma, èha una laurea in Storia. Vorrebbe aprire un’azienda agricola sul Delta del Po, terra dei suoi avi. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 28.750 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 58:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione ...

Advertising

TfnWeb : VIDEO – L’eredità di Falcone e Borsellino, una mostra itinerante - Darktiv : È certo che il fatto che in 'Fratelli d'Italia' ci siano più arrestati per voto di scambio politico mafioso che par… - zazoomblog : Video l’Eredità 22 maggio 2022: Alessandro campione - #Video #l’Eredità #maggio #2022: - Lorenzo_Amuso : L’eredità di @IvanDuque, a sette giorni dalle elezioni, tra @petrogustavo e @NATO, per @RSInews via @RSIonline: - ThorTwinkle : RT @ehsisonomatteo: Il modo in cui l'omaggio a Raffaella Carrà fatto a L'Eredità - Una Sera Insieme è decisamente meglio di quello fatto al… -