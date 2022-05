Ucraina: opposizione chiede presenza Draghi prima di Consiglio Ue, capigruppo dice no (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Né informativa né comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, prima del Consiglio Ue straordinario. Durante la Conferenza dei capigruppo del Senato non è infatti stata accolta la richiesta formulata dalle opposizioni di Cal e Fdi durante la Conferenza dei capigruppo del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Né informativa né comunicazioni del presidente del, MariodelUe straordinario. Durante la Conferenza deidel Senato non è infatti stata accolta la richiesta formulata dalle opposizioni di Cal e Fdi durante la Conferenza deidel Senato.

