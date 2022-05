Trentalange: «Stagione positiva, soprattutto in Serie A» (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange, promuove la Stagione arbitrale. Questa mattina, in visita al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, ha incontrato il designatore Gianluca Rocchi. Queste le sue dichiarazioni: «Pensiamo che la Stagione, in particolare la Serie A, ma mi riferisco a tutte le categorie, sia stata positiva dal nostro punto di vista. Siamo in un momento di grande cambiamento, stiamo dando fiducia ai giovani, grazie anche al coraggio del designatore». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente dell’Aia, Alfredo, promuove laarbitrale. Questa mattina, in visita al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, ha incontrato il designatore Gianluca Rocchi. Queste le sue dichiarazioni: «Pensiamo che la, in particolare laA, ma mi riferisco a tutte le categorie, sia statadal nostro punto di vista. Siamo in un momento di grande cambiamento, stiamo dando fiducia ai giovani, grazie anche al coraggio del designatore». L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Trentalange: «Stagione positiva, soprattutto in Serie A» Il presidente Aia: «Siamo in un momento di grande cambiam… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIA - Trentalange: 'Stagione positiva per gli arbitri' - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIA - Trentalange: 'Stagione positiva per gli arbitri' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Trentalange 'Commesso errori,ma stagione arbitri resta positiva' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIA - Trentalange: 'Stagione positiva per gli arbitri' -