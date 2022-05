Tgla7d delle 18.15 edizione del 24 maggio 2022

Advertising

TGLA7

Mariupol: scoperti i cadaveri di 200 civili sotto un grattacielo La denuncia della Cnn: "I russi rubano il grano ucraino" La Cina risponde a Biden sulla questione Taiwan La Dia negli uffici di Report ...Dopo 82 giorni gli "irriducibili" dell'Azovstal lasciano l'acciaieria Diplomazia in stallo. Putin: occidente verso suicidio energetico Berlusconi: Solo un pazzo manderebbe all'aria il Centrodestra ... Tgla7d delle 18.15 edizione del 17 maggio 2022 Uscita dei soldati dall'acciaieria di Azovstal. Finito dunque l'assedio, Mariupol è ora una città conquistata dai russi. Ma nonostante la resa, non si parla di tregua tra Kiev e Mosca. Non c'è alcuna ...