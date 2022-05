‘Super’ Antonio Razzi, il senatore in mostra a Roma (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Antonio Razzi in mostra a Roma. Martedì 14 giugno, l’Asino che Vola ospiterà infatti ‘Super Razzi!’, la mostra fotografica di Claudio Donati sul senatore. Organizzato da Donati e Dejan Cetnicovic, a cura di Lavinia Desideri Riccoboni, l’evento sarà “improntato sull’arte nelle sue varie declinazioni con musicisti, attori ed intrattenitori che animeranno la serata con performance tra il pubblico e musica del vivo. Il pubblico – spiegano gli organizzatori – verrà traghettato in un’ atmosfera surreale ricreata anche dalle tele originali e sopra le righe del senatore”. Le ‘danze’ si apriranno alle 19.00 con l’inizio dell’evento e uno spettacolo diviso in due atti: Mauro Di Maggio, Fabiola Inolti, Natasa Stetin, Honey Madlene, Alessandro ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) –in. Martedì 14 giugno, l’Asino che Vola ospiterà infatti ‘Super!’, lafotografica di Claudio Donati sul. Organizzato da Donati e Dejan Cetnicovic, a cura di Lavinia Desideri Riccoboni, l’evento sarà “improntato sull’arte nelle sue varie declinazioni con musicisti, attori ed intrattenitori che animeranno la serata con performance tra il pubblico e musica del vivo. Il pubblico – spiegano gli organizzatori – verrà traghettato in un’ atmosfera surreale ricreata anche dalle tele originali e sopra le righe del”. Le ‘danze’ si apriranno alle 19.00 con l’inizio dell’evento e uno spettacolo diviso in due atti: Mauro Di Maggio, Fabiola Inolti, Natasa Stetin, Honey Madlene, Alessandro ...

