Simona Izzo travolta dalle critiche per una foto tra la nipote e Luca Argentero (Di martedì 24 maggio 2022) L'attrice e regista Simona Izzo travolta dalle critiche per aver condiviso sul suo profilo Instagram la foto del matrimonio tra la nipote Miryam Catania e la celebrità Luca Argentero. I due erano stati insieme per sette anni, dopo i quali hanno deciso di prendere strade diverse. Simona Izzo, la foto che ritrae la nipote e Argentero : "Miryam e Luca…ma l'amore non è eterno" Così l'attrice descrive il suo post, scatenando i commenti del popolo social, che nella maggior parte dei casi definiscono la mossa come "inopportuna", "indelicata" e "fuori luogo". Alcuni cercano anche di argomentare maggiormente, scrivendo : "Scusa ...

