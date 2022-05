Sanità: Tedros Ghebreyesus rieletto direttore generale Oms (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Tedros Adhanom Ghebreyesus rieletto direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Il mandato è stato confermato durante la 75.esima Assemblea mondiale della Sanità, in corso a Ginevra. Tedros, eletto per la prima volta Dg dell'Oms nel 2017, era l'unico candidato e resterà in carica per altri 5 anni. Il nuovo mandato inizierà il 16 agosto di quest'anno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) -Adhanomdell'Organizzazione mondiale della. Il mandato è stato confermato durante la 75.esima Assemblea mondiale della, in corso a Ginevra., eletto per la prima volta Dg dell'Oms nel 2017, era l'unico candidato e resterà in carica per altri 5 anni. Il nuovo mandato inizierà il 16 agosto di quest'anno.

