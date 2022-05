Reddito di cittadinanza, Renzi ci riprova: “Il 15 giugno al via la raccolta firme per abolirlo” (Di martedì 24 maggio 2022) Il 15 giugno Italia Viva comincerà a raccogliere le firme per abolire il Reddito di cittadinanza. La battaglia di Matteo Renzi contro la misura cara al Movimento 5 Stelle è cominciata l‘estate scorsa e adesso ha intenzione di provare con un referendum. L’iniziativa è stata annunciata su Facebook dal leader di Italia Viva: “Vogliamo abolire il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Il 15Italia Viva comincerà a raccogliere leper abolire ildi. La battaglia di Matteocontro la misura cara al Movimento 5 Stelle è cominciata l‘estate scorsa e adesso ha intenzione di provare con un referendum. L’iniziativa è stata annunciata su Facebook dal leader di Italia Viva: “Vogliamo abolire il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fattoquotidiano : La7, Santanché insulta un percettore del reddito di cittadinanza: “Lei, bello paffuto, prende soldi senza lavorare…… - Mov5Stelle : Chiedono l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, nonostante il Governo abbia messo un miliardo in più per questa… - Agenzia_Ansa : 'Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l'abolizione del reddito di cittadinanza'. Lo scrive sui socia… - Stemar7Denari : RT @repubblica: 'Il Reddito di cittadinanza va abolito'. Dal 15 giugno parte la raccolta firma di Italia viva - marinosebastia6 : RT @Moonlightshad1: renzi vada a dirlo sulle piazze italiane che vuole abolire il reddito di cittadinanza, lo vada a dire alle migliaia di… -