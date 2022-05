Ragusa, bando per posteggi mercato Marina di Ragusa (Di martedì 24 maggio 2022) Ragusa – bando per l’assegnazione posteggi del mercato di Marina di Ragusa. Con determinazione dirigenziale n. 2588 del 29/04/2022, pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Ragusa, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Provvedimenti”, è stato approvato il bando e la relativa modulistica per l’assegnazione dei posteggi liberi del mercato di Marina di Ragusa che si svolge presso piazza V. Rabito. Il termine di scadenza di presentazione delle istanze viene fissato per giorno 30 maggio 2022. “Si tratta di un atto che si inserisce nella politica di questa Amministrazione comunale – ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 24 maggio 2022)per l’assegnazionedeldidi. Con determinazione dirigenziale n. 2588 del 29/04/2022, pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Provvedimenti”, è stato approvato ile la relativa modulistica per l’assegnazione deiliberi deldidiche si svolge presso piazza V. Rabito. Il termine di scadenza di presentazione delle istanze viene fissato per giorno 30 maggio 2022. “Si tratta di un atto che si inserisce nella politica di questa Amministrazione comunale – ...

