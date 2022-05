Per la prima volta dei detenuti entrano in Senato, storia di una 'visione' (Di martedì 24 maggio 2022) AGI – Per la prima volta dei detenuti entrano in Senato. Domani saranno almeno sette, forse di più: dipende da quanti giudici stanno firmando in queste ore il permesso per farli uscire dalle carceri di Opera, Pavia e Bollate e spostarsi in un'altra regione. La domanda dello psicologo 25 anni fa Sono reclusi speciali, fanno parte del ‘Gruppo della trasgressione', e di giornate speciali prima di entrare a Palazzo Giustiniani dove si svolge un convegno sulla loro esperienza alla presenza della Ministra Marta Cartabia e del capo del dipartimento penitenziario Carlo Renoldi, ne hanno vissute molte, sempre accompagnati da Angelo Aparo, Juri per tutti, che 25 anni fa da psicologo di San Vittore ha iniziato a porsi una domanda. Come far incontrare gli autori di reati, anche quelli ... Leggi su agi (Di martedì 24 maggio 2022) AGI – Per ladeiin. Domani saranno almeno sette, forse di più: dipende da quanti giudici stanno firmando in queste ore il permesso per farli uscire dalle carceri di Opera, Pavia e Bollate e spostarsi in un'altra regione. La domanda dello psicologo 25 anni fa Sono reclusi speciali, fanno parte del ‘Gruppo della trasgressione', e di giornate specialidi entrare a Palazzo Giustiniani dove si svolge un convegno sulla loro esperienza alla presenza della Ministra Marta Cartabia e del capo del dipartimento penitenziario Carlo Renoldi, ne hanno vissute molte, sempre accompagnati da Angelo Aparo, Juri per tutti, che 25 anni fa da psicologo di San Vittore ha iniziato a porsi una domanda. Come far incontrare gli autori di reati, anche quelli ...

Advertising

juventusfc : La Juve è settima al mondo per influenza, undicesima nella classifica globale (prima in Italia) e, con un +25% (140… - reportrai3 : Il decreto di perquisizione della Procura di Caltanissetta è stato firmato 3 gg prima messa in onda dell'inchies… - EnricoLetta : La priorità è ora promuovere una missione militare umanitaria per trasportare via dal porto di #Odessa il #grano. M… - pieromerola : Quando il governatore #Abbott si rammaricava del fatto che il #Texas fosse solo al secondo posto dopo la California… - simo_billi : Dopo una giornata ricca di incontri, nuovi amici e persone incontrate per la prima volta dopo anni di contatti sui… -