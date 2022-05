Paolo Belli racconta una cosa di Fabrizio Frizzi che non sa nessuno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 maggio 2022) Un colpo basso per, così definisce l’arrivo di quell’emozione così forte e inattesa, perché non si aspettava che a Oggi è un altro giorno avrebbe avuto modo di ricordare. Erano come fratelli, enon solo pensa che il dolore non passerà mai ma anche che non ha mai perso, è sempre con lui. Un legame così forte, erano uniti anche nella beneficenza che facevano. Per la prima volta il cantanteunache non sa. Ricorda che dopo varie volte che si sentiva chiedere perché partecipasse ad ogni evento benefico, perché fosse sempre così presente in quelle occasioni, andò daper chiedere un consiglio. Il ...