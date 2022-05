Oroscopo giornaliero: 24 maggio 2022 (Di martedì 24 maggio 2022) Venere in Ariete si connette con Saturno in Acquario alle 7:06, creando un’atmosfera solida per discutere piani e impegni. La creatività scorre mentre la luna e Nettuno si incontrano in Pesci alle 8:41, e stiamo attingendo al nostro potere interiore mentre la luna si connette con Plutone in Capricorno alle 14:49. Potremmo sentirci chiacchieroni mentre Leggi su periodicodaily (Di martedì 24 maggio 2022) Venere in Ariete si connette con Saturno in Acquario alle 7:06, creando un’atmosfera solida per discutere piani e impegni. La creatività scorre mentre la luna e Nettuno si incontrano in Pesci alle 8:41, e stiamo attingendo al nostro potere interiore mentre la luna si connette con Plutone in Capricorno alle 14:49. Potremmo sentirci chiacchieroni mentre

Advertising

Cosmopolitan_IT : Oroscopo del giorno // Lunedì 23 maggio: chiarezza - AstriMatti : Con questo ovviamente non è che con la Luna in Pesci ogni mese mi piove in casa grazie a dio, anzi di solito con qu… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Oroscopo giornaliero: 23 maggio 2022 #23maggio #oroscopo @CLAUDIA77565778 - periodicodaily : Oroscopo giornaliero: 23 maggio 2022 #23maggio #oroscopo @CLAUDIA77565778 - zazoomblog : Oroscopo giornaliero: 23 maggio 2022 - #Oroscopo #giornaliero: #maggio -