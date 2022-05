Napoli, Olivera sbarcato a Roma: ora le visite a Villa Stuart (Di martedì 24 maggio 2022) Mathias Olivera è arrivato a Villa Stuart a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Napoli, la squadra del suo futuro. Il 24enne terzino uruguayano accompagnato è accompagnato dall’agente Pablo Boselli e dal dirigente azzurro Maurizio Micheli. In caso di esito positivo dei test medici sottoscriverà un contratto pluriennale con la società partenopea. Al Getafe andranno 12 milioni di euro più 2 di bonus. Per il classe 1997 32 presenze, 1 gol e 3 assist nell’ultima stagione in Liga. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Mathiasè arrivato aper sottoporsi allemediche di rito con il, la squadra del suo futuro. Il 24enne terzino uruguayano accompagnato è accompagnato dall’agente Pablo Boselli e dal dirigente azzurro Maurizio Micheli. In caso di esito positivo dei test medici sottoscriverà un contratto pluriennale con la società partenopea. Al Getafe andranno 12 milioni di euro più 2 di bonus. Per il classe 1997 32 presenze, 1 gol e 3 assist nell’ultima stagione in Liga. SportFace.

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli mai dubbi per il #Napoli (dal 1 aprile), malgrado le voci opposte delle ultime settimane. E’ atteso per le visite ? - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli: 11 milioni più 4 ? ? - lorenzocinque55 : RT @Pasquale89G: Mathias Olivera appena arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il Napoli, ad attenderlo anche il Prof.… - CiroTroise : RT @calciomercatoit: ??VIDEO -