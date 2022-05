Milan | Lo Monaco | “Ha vinto la squadra migliore | non la più forte ma la più regolare Complimenti anche a Massara e Maldini”

Leggi su seriea24

(Di martedì 24 maggio 2022)LO– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex ds del Catania, Pietro Lo. Hala? “Sì, certamente quella che ha avuto più regolarità, che non si è persa d’animo. Non la più, ma la piùe costante”. Chi era piùdel? “Inter e Napoli certamente. L’Inter l’ha buttato via a Bologna. Per il Napoli è stato davvero un autentico peccato, perché chissà quando ricapita una stagione così. Ma faccio ial, scudetto meritatissimo”. Grande lavoro del suo collega“Faccio grandi...