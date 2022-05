(Di martedì 24 maggio 2022) ROMA - Una stagione al top quella di Sergej- Savic . Lo dicono gol e assist (11 reti e 12 passaggi vincenti in tutte le competizioni), ma non solo. Il Sergente è stato anche il giocatore ...

Advertising

juventusfc : FT | Proprio sul finale, pareggia la Lazio, con Milinkovic-Savic. Due a due il punteggio all'Allianz Stadium… - forumJuventus : (CDS) 'La priorità di Milinkovic-Savic si chiama Juventus. E' gelo con Lazio e non rinnoverà il contratto in scaden… - Solo_La_Lazio : ?? La #SerieA è giunta al termine 1?1? La Top11 del CIES ?? Mancano #Immobile e #Milinkovic - LALAZIOMIA : Lazio, Milinkovic il più utilizzato da Sarri: ecco la classifica - sportli26181512 : Lazio, Milinkovic il più utilizzato da Sarri: ecco la classifica: Il Sergente occupa la prima posizione tra i calci… -

ROMA - Una stagione al top quella di Sergej- Savic . Lo dicono gol e assist (11 reti e 12 passaggi vincenti in tutte le competizioni), ma non solo. Il Sergente è stato anche il giocatore più utilizzato da Maurizio Sarri. Comanda lui ...... Felipe Anderson è il migliore del match(4 - 3 - 3): Strakosha 5.5; Lazzari 5.5, Luiz Felipe 5.5 (dal 1 st Kamenovic 5.5), Acerbi 5, Marusic 6;- Savic 6.5, Cataldi 6.5 (dal 27 st ...Calciomercato Juventus, per il talento in mediana ci sarebbe un'offerta da 55 milioni sul piatto. Ecco cosa potrebbe succedere.Felipe Anderson è il migliore del match LAZIO (4-3-3): Strakosha 5.5; Lazzari 5.5, Luiz Felipe 5.5 (dal 1' st Kamenovic 5.5), Acerbi 5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6.5 (dal 27' st Lucas ...