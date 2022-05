L’AIA sul gol irregolare di Acerbi: “Errori che non ci fanno dormire!” (Di martedì 24 maggio 2022) Questa mattina a Coverciano si è svolta una conferenza stampa, voluta dalL’AIA, per tirare le somme di un anno molto complicato dal punto di vista arbitrale. La stagione è conclusa, ma le polemiche per certi Errori sono ancora molte. Presenti alla conferenza, trasmessa in streaming sul sito, il Presidente delL’AIA Alfredo Trentalange, il Vicepresidente Duccio Baglioni, il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi ed il Responsabile della CAN C Maurizio Ciampi. Rocchi Designatore Arbitri Il Presidente delL’AIA sul gol di Acerbi Tra gli episodi più discussi e clamorosi del campionato, c’è sicuramente il gol di Acerbi convalidato in fuorigioco contro lo Spezia e proprio di questo episodio ha parlato Alfredo Trentalange: “Voi avete sentito un ok… Cerchiamo di dire che è un conto ... Leggi su rompipallone (Di martedì 24 maggio 2022) Questa mattina a Coverciano si è svolta una conferenza stampa, voluta dal, per tirare le somme di un anno molto complicato dal punto di vista arbitrale. La stagione è conclusa, ma le polemiche per certisono ancora molte. Presenti alla conferenza, trasmessa in streaming sul sito, il Presidente delAlfredo Trentalange, il Vicepresidente Duccio Baglioni, il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi ed il Responsabile della CAN C Maurizio Ciampi. Rocchi Designatore Arbitri Il Presidente delsul gol diTra gli episodi più discussi e clamorosi del campionato, c’è sicuramente il gol diconvalidato in fuorigioco contro lo Spezia e proprio di questo episodio ha parlato Alfredo Trentalange: “Voi avete sentito un ok… Cerchiamo di dire che è un conto ...

