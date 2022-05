La polizia perquisisce la sede del Lilla. Per il trasferimento di Osimhen? (Di martedì 24 maggio 2022) Secondo quanto scrive l' Equipe , nella giornata odierna la polizia giudiziaria ha perquisito la sede del Lilla. Gli inquirenti hanno proceduto anche all'audizione di diverse persone nei locali ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022) Secondo quanto scrive l' Equipe , nella giornata odierna lagiudiziaria ha perquisito ladel. Gli inquirenti hanno proceduto anche all'audizione di diverse persone nei locali ...

