Johnny Depp: il giudice respinge la mozione dell'attore contro la controquerela di Amber Heard (Di martedì 24 maggio 2022) Il giudice ha respinto la mozione degli avvocati di Johnny Depp relativa alla controquerela di Amber Heard dopo aver, in precedenza, negato la mozione di archiviare il caso dell'attore. Il giudice del processo per diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard ha respinto la mozione dell'attore riguardante la controquerela per 100 milioni di dollari della sua ex moglie: l'avvocato Adam Waldman avrebbe affermato in un'intervista al Daily Mail che le accuse di abusi domestici dell'attrice sarebbero state inventate e questo l'avrebbe spinta a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022) Ilha respinto ladegli avvocati direlativa allaquerela didopo aver, in precedenza, negato ladi archiviare il caso. Ildel processo per diffamazione diha respinto lariguardante laquerela per 100 milioni di dollaria sua ex moglie: l'avvocato Adam Waldman avrebbe affermato in un'intervista al Daily Mail che le accuse di abusi domestici'attrice sarebbero state inventate e questo l'avrebbe spinta a ...

