Intanto nel mondo (Di martedì 24 maggio 2022) L’alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani in visita in Cina, attacco jihadista nel nordest della Nigeria, Amnesty international denuncia un aumento delle esecuzioni nel mondo nel 2021. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 24 maggio 2022) L’alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani in visita in Cina, attacco jihadista nel nordest della Nigeria, Amnesty international denuncia un aumento delle esecuzioni nelnel 2021. Leggi

Advertising

ilfoglio_it : Conte ha almeno quattro motivi per uscire dal governo: armi, statuto, rifiuti e comunali. Intanto si scopre che il… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO #Renzi: show con Bin Salman e alla Scuola della Lega. Intanto il simbolo Iv sparisce in tutti i… - rimmon1971 : RT @ilfoglio_it: Conte ha almeno quattro motivi per uscire dal governo: armi, statuto, rifiuti e comunali. Intanto si scopre che il putinia… - Rossano51892522 : RT @ilfoglio_it: Conte ha almeno quattro motivi per uscire dal governo: armi, statuto, rifiuti e comunali. Intanto si scopre che il putinia… - fabbri333 : RT @ilfoglio_it: Conte ha almeno quattro motivi per uscire dal governo: armi, statuto, rifiuti e comunali. Intanto si scopre che il putinia… -